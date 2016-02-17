Яценюк: ВР должна завтра принять "безвизовые" законы без всякой политической дискуссии

Об этом он сказал сегодня во время правительственного совещания, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Здесь вообще не может быть никакой политической дискуссии. Это то, за что боролись украинцы на Майдане, это наша европейская мечта. И реальный шаг для достижения европейской мечты – это введение безвизового режима», - подчеркнул Яценюк.

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Он напомнил, что правительство подготовило все необходимые законопроекты, президент внес эти законы в парламент.

Глава правительства также подчеркнул, что несколько недель назад во время заседания парламента, когда эти законы голосовались в первой редакции, были проведены изъятия, которые не соответствуют директивам Европейского Союза.

«Поэтому надо сейчас снова вернуться к этому законодательству, которое внесено в парламент. И завтра необходима процедура положительного голосования. Тот, кто голосует за законы о введении безвизового режима в Украине, - это действительно проевропейские демократические силы», - подчеркнул он.

«Пришло время убрать искусственную политическую истерию, перестать бороться за власть, а всем объединиться в реальной борьбе за успешную страну», - добавил Яценюк.