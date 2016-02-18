Еще три нардепа заявили о выходе из парламентской коалиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народный контроль», соответствующие заявления депутаты передали в секретариат Верховной Рады.

«Мы поставили свои подписи под коалиционным соглашением, надеясь, что его будут выполнять все подписанты, сформированный коалиционный Кабинет министров. К сожалению, прошлый год показал, что правительство Яценюка лишь имитирует выполнение коалиционных задач. Поэтому мы официально отзываем свои подписи. Поскольку считаем, что в нынешних условиях оставаться в коалиции, - фарс и самообман», - отметил Добродомов.

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Добродомов, Мусий и Маткивский были избраны в Верховную Раду как самовыдвиженцы в мажоритарных округах во Львове и Львовской области. После избрания вошли во фракцию «Блок Петра Порошенко», но потом вышли из нее.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247 голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.

17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку Кабмина заявила о выходе из парламентской коалиции. Фракция «Самопомич» еще не определилась по этому вопросу, однако 17 февраля на заседании парламента отсутствовали депутаты от обеих фракций.

В то же время фракция «Блока Петра Порошенко» не будет выходить из коалиции, но считает невозможным работать с нынешним правительством. Об этом сказал председатель фракции Юрий Луценко.