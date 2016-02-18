Рада призвала международное сообщество осудить насильственные действия РФ и усилить давление на нее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом парламентом постановлении об обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций по осуждению продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины (№4042). Документ поддержали 236 народных депутатов из 303, зарегистрированных в сессионном зале.

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В обращении отмечается, что украинский парламент обращается к международному сообществу с призывом осудить насильственные действия РФ на территории Украины и способствовать усилению политико-дипломатического давления на российскую оккупационную власть с целью восстановления юрисдикции Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также Верховная Рада призывает международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию как страну, грубо нарушающую Устав ООН, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештский меморандум), Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 1999 года до окончательного возвращения этого государства в международное правовое поле.

В то же время ВР приветствует принятую 4 февраля 2016 года Европейским парламентом резолюцию, в которой решительно осуждается незаконная аннексия Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь и указывается на беспрецедентно критической ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, системные атаки российской оккупационной власти на основополагающие права и свободы всех несогласных с ее политикой, в первую очередь, крымских татар и этнических украинцев, отмечается подавление любых демократических проявлений и свобод в Крыму, включая прекращение функционирования свободных средств массовой информации.

Кроме того, парламент Украины поддерживает позицию Европарламента о необходимости начала международного переговорного механизма по восстановлению украинского суверенитета путем деоккупации АР Крым и Севастополя в формате "Женева плюс" с непосредственным привлечением к этому процессу институтов Евросоюза.