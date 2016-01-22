Порошенко объявил 2017 год в стране годом Украинской Революции 1917-21 годов

15:11, 22 января 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко объявил 2017 год в государстве годом Украинской Революции 1917-21 годов.

REUTERS

Об этом он сказал заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко. «Следующий, 2017 год объявлен годом Украинской Революции 1917-21 годов. Указ президента «О мерах по празднованию столетия событий Украинской Революции 1917-21 годов» предусматривает меры, касающиеся распространения информации о событиях того времени, чествования деятелей того периода: Грушевского, Винниченко, Петлюры, установления соответствующих памятных знаков, наполнения содержанием исторических вопросов», - отметил Павленко.

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По словам Павленко, большая информированность общества о событиях украинской истории является очень важной частью обеспечения национальной безопасности государства для того, чтобы противостоять мифам, которые распространяет агрессор, мифам «русского мира», в частности потому, что якобы Украинское государство создал Ленин, что якобы оно возникло из обломков Советского Союза, что якобы Сталин объединил его в современных границах.

«Собственно события 1917-21 годов четко свидетельствуют, что украинский народ выражал волю к объединению в собственное государство. Поскольку в 1917 году универсалом Центральной рады провозглашалась независимость, а в 1919 году подписан акт воссоединения между УНР и ЗУНР», - добавил Павленко.

В свою очередь председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что «события 1917-21 годов говорят нам о решительности нашего народа, о его постоянном желании, несмотря на отсутствие государства, получить это государство. Об этом очень важно говорить именно теперь, несмотря на те посылы российской пропаганды, что якобы Украина является «случайным государством».

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