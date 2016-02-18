Посол США призвал Раду безотлагательно принять изменения в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал во время круглого стола “Конституционная реформа: содействие становлению независимой, ответственной и эффективной судебной власти”.

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“Я призываю Верховную Раду принять эти изменения как можно скорее”, - сказал Джеффри Пайетт.

Также он добавил, что Соединенные Штаты считают, что предлагаемые президентом Украины конституционные изменения в части правосудия соответствуют европейским стандартам.

Также Джеффри Пайетт добавил, что США настаивают на том, что судебная реформа является самой важной реформой для Украины на сегодняшний день. Кроме того, Пайетт положительно оценил первые шаги судебной реформы, в частности, процедуру квалификационного оценивания судей.