Переговоры в Мюнхене стали подготовительными, поэтому не завершились конкретными результатами - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что переговоры в Нормандском формате по урегулированию ситуации в Украине, которые прошли в субботу в Мюнхене, стали подготовительными для проведения полноформатных переговоров, а посему не завершились конкретными результатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил в субботу в Мюнхене журналистам после завершения переговоров.

Читайте такжеУкраинский интерес. От Минска до Мюнхена и холодный душ с Запада

Он пояснил, что эти переговоры стали «подготовительными» из-за отсутствия действующего министра иностранных дел Франции (как известно, глава МИД Франция Лоран Фабиус на днях подал в отставку).

По словам украинского министра, следующие полноформатные переговоры состоятся в марте в Париже.

«Конкретного результата - никакого. Это была встреча для того, чтобы подготовиться к следующему настоящему заседанию в Нормандском формате. Мы надеемся и предварительно договорились, я подчеркиваю, предварительно договорились, что полноформатное заседание состоится в начале марта в Париже на уровне министров иностранных дел, поскольку сегодня французскую сторону представлял политический директор МИД Франции», - сказал он.

По словам Климкина, среди конкретных вещей, над которыми договорились работать стороны, содержится вопрос безопасности и «реального доступа к Донбассу и к границы» для Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ. «Я проинформировал участников сегодняшней встречи о том, что происходит не только в плане постоянных нарушений, постоянных обстрелов, но и о том, что сейчас проходят, фактически, совместные учения российских военных, которые находятся на территории Донбасса, с одной стороны, и, конечно, наемников, с другой. Я показал несколько фото, в качестве примера, как российское оружие поставляется через границу. Лавров на это никак не отреагировал, никак не комментируя это», - рассказал украинский министр.

Читайте такжеВ Мюнхене пройдет встреча глав МИД "нормандской четверки", несмотря на отставку Фабиуса – источник

Кроме того, стороны говорили о вопросах безопасности во время подготовки следующих выборов. «Мы договорились, что будем работать над этим вопросом с ОБСЕ. Я особо отметил, что на атмосферу сегодняшней встречи очень сильно влияет то, что сейчас происходит в Крыму с постоянными обысками и арестами. Лавров сделал вид, что также на это не реагирует», - добавил он.

Также стороны договорились продолжать работать в рамках Минска над «модальностью следующих выборов». "Я считаю, что это был полезный обмен между министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, мной, французской стороной в том смысле, каким мы видим повестку дня следующей встречи с Париже. Это была промежуточная полезная встреча», - сделал вывод Климкин.