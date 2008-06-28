Тимошенко сказала Путину, что она приехала с конкретными предложениями

В Москве началась встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА в узком кругу.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале встречи В.ПУТИН подчеркнул, что в отношениях двух стран наблюдаются позитивные сдвиги, в частности имея в виду увеличение товарооборота.

«Нам есть о чем поговорить», - подчеркнул В.ПУТИН, отметив, что желательно, чтобы все важные вопросы двустороннего сотрудничества обсуждались и решались своевременно.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что приоритеты, утвержденные на прошлой встрече с премьер-министром России (Виктором ЗУБКОВЫМ), будут динамично воплощаться в жизнь. Она отметила, что украинская делегация сегодня приехала на переговоры с конкретными предложениями для обсуждения.