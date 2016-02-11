СМИ выяснили, как командование ВМС избегает предложенных НАТО реформ (инфографика)

Иностранные и украинские эксперты вместе прописали основные идеи реформы ВМС, подразумевающей переход на стандарты НАТО, учитывая нынешние военные угрозы Украины и ее финансовые возможности, говорится в расследовании LB.ua.

И, как отмечается, первые "звоночки" о нежелании командования ВМС воплощать созданную модель на практике стали поступать еще летом 2015 года.

Так, в июне командующий ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук отказался от визита украинской делегации в штаб Военно-морского флота Швеции (поездка полностью спонсировалась шведской стороной) для практической реализации разработанной модели. Одновременно, по указанию Гайдука от работы над проектом были отведены офицеры с принципиальной позицией, вести его было поручено более "послушным".

Уже в июле в Минобороны отрапортовали о визите оценочно-совещательной группы морского командования НАТО "Нортвуд" к ВМС Украины с целью определения основных приоритетов сотрудничества Украина-НАТО в развитии и возобновлении способностей ВМС. Но дело в том, отмечает издание, что реальное состояние флота эксперты НАТО так и не увидели.

Уже к сентябрю стало понятно, что пауза во внедрении разработанной модели – это не просто период на обдумывание и детализацию в соответствующую концепцию или план. Вместо рационального построения сил ВМС был выбран путь раздувания существующей постсоветской структуры с неподъемными для страны затратами.

В октябре Гайдук направил свое доверенное лицо контр-адмирала Дмитрия Тарана в Брюссель, где в рамках консультаций «Украина-НАТО» тот представил концепцию развития ВМС Украины.

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"Каким же было удивление иностранцев, когда под тем же титульным листом они обнаружили совершенно другой текст. Документ отличался кардинально и в принципе ничего общего с ранее разработанным и согласованным с международной экспертной группой не имел", - говорится в расследовании издания.

Тогда волонтеры потребовали от Минобороны разобраться, в результате чего была создана рабочая группа из числа экспертов, создавших первоначальный документ. При этом командование ВМС всячески пыталось препятствовать поездке представителей штаба ВМС на эту встречу, даже несмотря на прямое распоряжение министра ее провести. Как утверждают в штабе флота, Гайдук наложил на офицеров ВМС за это взыскания, а потом еще и лишил их премий за 2015 год.

На этом заседании рабочей группы иностранные эксперты были достаточно прямолинейными. Прямо встал вопрос: почему командование ВМС просто исключило принципиальные положения совместно разработанного документа?

Ниже излагаем суть реформы, предложенной экспертами НАТО и проигнорированной командованием ВМС.

Так, авторы Концептуального документа "Модель и реформирование ВМС ЗСУ", написанного в результате апрельско-майских заседаний рабочей группы, показали необходимость охраны экономических интересов Украины на море.

Кроме того, документ показывает основные задачи флота для выполнения как в ближней морской зоне, так и в открытом море, в привязке к необходимым платформам (кораблям, судам, самолетам) и приводит при этом риски, если эти задачи будут выполнены частично или вообще сняты.

Был представлен и так называемый "виш лист" реформы с приблизительными расчётами стоимости пяти вариантов новых ВМС: от текущего уровня финансирования до варианта "победа на море". Стоимость инвестиций в военно-морские силы на пять лет составила от нескольких сотен миллионов долларов (текущий уровень) до 4 млрд долларов.

Кроме этого, численность штабов и структур обеспечения должны были существенно сократить, а к службе в них привлекать больше молодых офицеров, получивших практику морских операций.

Но при любых условиях, подчеркивают эксперты, первое, от чего нужно отказаться Украине, – это ремонт старых кораблей и судов, на который ежегодно списываются десятки миллионов гривен. Командование ВМС Украины делает вид, что не слышит этих рекомендаций.

Еще одна очень важная рекомендация НАТО (и озвучена впервые она была еще пятнадцать лет назад) – переезд командования ВМС в Киев. Командующий должен находиться в непосредственном контакте с Минобороны и Генеральным штабом, отстаивать интересы флота, фактически быть политической фигурой, считают эксперты.

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Кроме того, по мнению западных экспертов, необходимо, чтобы силы ВМС, морских частей Государственной пограничной службы, Министерства инфраструктуры и других ведомств на море должны быть максимально интегрированы для совместных действий, как на Черном, так и на Азовском морях.

Также командующий ВМС, по мнению натовцев, должен иметь в руках и отвечать за средства, предназначенные для комплектации личным составом, подготовки и содержания сил, разработки доктрин.

В расследовании подчеркивается, что ни один из пунктов, прописанных в модели реформирования совместно с экспертами НАТО, не вошел в документ под названием "Концепція перспективної моделі Військово-Морських Сил Збройних Сил України на період до 2020 року (пілотний проект)", который впоследствии и был представлен украинским штабом ВМС в Брюсселе. Это просто десять страниц общих фраз без конкретики, с полностью нивелированными рекомендациями экспертов.