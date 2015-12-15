Командующий ВМС озвучил приоритетное задание для украинского флота в 2016 году

Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук во время командирского сбора в Одессе, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС.

По словам Гайдука, в 2016 году все замыслы и планы подготовки Военно-Морских Сил должны формироваться на опыте, полученном в зоне АТО, опыте боевой деятельности по поддержанию региональной стабильности, кроме того, деятельность флота должна строиться на основе перспектив международного сотрудничества.

«Для нас чрезвычайно важно обеспечить стабильность в регионе Черного моря и поэтому вопросы международного сотрудничества, вопросы перехода на стандарты НАТО являются, так сказать, одним из краеугольных камней нашей работы в 2016 году», - сказал руководитель вида Вооруженных Сил Украины.

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Как также подчеркнул командующий украинскими ВМС, командирам и начальникам важно понимать, что уровень боевой и мобилизационной готовности флота находится в прямой зависимости от уровня подготовки сил (войск), от того, каким с точки зрения обученности личным составом укомплектовано то или иное подразделение.

Командирский сбор был посвящен вопросам выработки единых взглядов по организации планирования, подготовки и повседневной деятельности сил (войск) в 2016 учебном году.