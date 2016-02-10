Украина и Британия договорились активизировать сотрудничество в вопросах нацбезопасности - МИД

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин по результатам встречи с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Марком Лайаллом Грантом 10 февраля в Лондоне, сообщает департамент политики и коммуникаций МИД.

“Я приветствую готовность британской стороны присоединиться к международным инициативам, которые направлены на усиление давления на Россию с целью выполнения ею обязательств согласно Минским договоренностям и деоккупации Крымского полуострова”, - отметил министр.

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Климкин во время разговора с Грантом также подчеркнул важность сохранения санкций против России до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Министр поблагодарил за помощь Великобритании в защите территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за поддержку демократических реформ в нашем государстве.