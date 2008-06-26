Тимошенко рассказала, как она на четвереньках по шахте ползала

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после спуска в шахту взяла с собой жетоны, которые даются шахтерам при спуске в забой, чтобы помнить о долге Украины перед угольной отраслью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совещании, посвященном обсуждению проблем в угольной отрасли в г. Ровеньки Луганской области.

“Все жетоны я забрала с собой, потому что хочу, чтобы они каждый день мне в кабинете напоминали, сколько мы задолжали отрасли и людям, которые работают и живут в таких тяжелых условиях, включая и состояние городов”, - заявила она, отметив, что имеет в виду ситуацию с водоснабжением шахтерских городов, а также другие социальные проблемы.

Она также отметила низкий уровень зарплаты шахтеров в Украине по сравнению с другими странами.

«Я сегодня, извините, на четвереньках заползла в самые отдаленные лазейки шахты, просто заползла, чтобы пообщаться с теми людьми, которые там добывают уголь, практически находясь в невозможных условиях. Я спросила, какая у вас зарплата, когда они там в нечеловеческих условиях работают. Мне сказали, что 5 с чем-то тыс. грн. – так это на успешной шахте», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО в ходе рабочей поездки в Луганскую область спустилась в шахту им. Фрунзе на горизонт 980 метров.