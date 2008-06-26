Клюев: если будут досрочные выборы, ПР сформирует новую коалицию и Кабмин

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Андрей КЛЮЕВ не исключает, что досрочные выборы Верховной Рады Украины могут состояться в конце текущего или весной следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на партийной конференции в Полтаве.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что «сегодня расклад политических сил в парламенте таков, что никакая коалиция не будет работоспособной». «Это означает, что необходимо будет снова идти на досрочные парламентские выборы», - добавил он. По его словам, Партия регионов может рассчитывать на «увеличение своего представительства в парламенте, а значит – сформировать новую коалицию и правительство». А.КЛЮЕВ считает, что «именно наш лидер Виктор ЯНУКОВИЧ имеет наилучшие шансы еще через год стать следующим Президентом страны».

По его словам, получение всей полноты власти именно Партией регионов «дало бы стране пятилетку относительной стабильности, возможность укрепить институты власти, провести эффективные реформы – судебную, пенсионную, образовательную, налоговую, бюджетную, структурную реформу экономики, обеспечить базу для дальнейшего экономического роста». В то же время он подчеркнул, что это «возможно при условии, что уже с завтрашнего дня мы утроим, нет, в 10 раз увеличим нашу работу, прежде всего на местах – в каждом городе, селе и поселке».

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что надо помнить о прошлых ошибках и «не упускать также из поля зрения вопросы, связанные с деятельностью избирательных комиссий, с тем, чтобы исключить возможность фальсификации итогов выборов и быть готовыми защищать итоги волеизъявления, в том числе и в судах».

В то же время А.КЛЮЕВ не исключает возможности, что в нынешней Верховной Раде Украины будет создана новая коалиция, и тогда отпадет необходимость проведения досрочных парламентских выборов.