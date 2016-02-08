Большинство "беркутовцев", расстреливавших Майдан, скрываются в России и оккупированном Крыму — ГПУ

Об этом заявил глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Громадське радіо".

"Оперативные данные указывают на то, что большинство из них находятся на территории РФ, и еще несколько - в аннексированном Крыму", - сообщил следователь.

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По его словам, правоохранительные органы Российской Федерации не предоставляют информацию об этих "беркутовцах".

Также Сергей Горбатюк заверил, что каждый из членов отряда "Беркут" будет отвечать за действия всех.

Ранее УНИАН сообщал, что фрагменты 23 автоматов, одной снайперской винтовки Драгунова и помпового ружья “Иж” 12-го калибра, из которых могли расстреливать активистов Евромайдана, были найдены в водоеме в Голосеевском районе Киева.