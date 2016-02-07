Бывшие "регионалы" в "Блоке Порошенко": 12% – в ВР, почти четверть работает в облсоветах – СМИ

Во фракции президента Петра Порошенко в Раде 17 из 139 депутатов — также выходцы из ПР. Об этом идет речь в материале Олега Бондаря для DT.UA.

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"Используя поствыборную статистику, попробуем оценить масштаб явления, степень интеграции "статистических" соратников Януковича в пропрезидентскую политическую силу. Рассмотрим карты. Сразу уточним: опираемся на информацию из 20 областей, потому что (по объективным причинам) данные по Донецкой и Луганской областях отсутствуют, а еще в трех областях — Львовской, Ивано-Франковской и Волынской — бывших регионалов в списках БПП не обнаружено", - объясняет автор.

"Если попытаться обозначить точки наиболее тесного сотрудничества новой власти с представителями старой, то пятерку лидеров возглавили Днепропетровская и Одесская области, где половина депутатов БПП в облсоветах — бывшие регионалы: 7 из 14 и 11 из 22 депутатов соответственно", - отмечает автор.

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"Обильное" присутствие бывших регионалов наблюдается и в Черкасском областном совете (38%, 7 депутатов из 18), Харьковском (30%, 6 из 20) Хмельницком (29%, 5 из 17) и Черниговском (25%, 3 из 12). "Как видим, вчерашние ("регионалы" - ред.) использовали партию власти как "крышу" для возвращения ко власти не только на востоке", - пишет Бондарь.

"По состоянию на конец января текущего года в руководство городских, районных и областных советов избраны 260 депутатов от БПП. Из них 55 (21%) — бывшие регионалы, которые прошли под флагом президентского блока. Это означает, что сегодня каждый пятый местный руководитель от БПП — экс-регионал. Как тут снова не процитировать Петра Алексеевича: "Новые лица, новые люди — это то, что сейчас характеризует нашу страну...", - говорится в статье.