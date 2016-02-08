Нардеп Фирсов решил выйти из фракции БПП из-за Кононенко

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Это решение далось мне очень непросто. Я подошел к нему взвешенно, обдумывал несколько дней, но понял, что другого выхода у меня нет. Поэтому я выхожу из фракции "Блока Петра Порошенко", - заявил депутат.

По словам Фирсова, он "хотел выйти из фракции еще в тот день, когда она не поддержала решение о лишении мандата Игоря Кононенко, Но коллеги посоветовали не делать опрометчивых шагов".

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"Я немного остыл, посоветовался с людьми, мнением которых дорожу, и не изменил своего решения. Оставаться во фракции вместе с господином Кононенко я больше не могу, так как не согласен покрывать его коррупционную деятельность и не хочу, чтобы меня ассоциировали с ней", - подчеркнул нардеп.

Он также добавил, что когда говорил о коррупции и критиковал Кононенко, его "в довольно грубой форме обычно обрывал Юрий Луценко", требовавший обращаться в НАБУ и не поднимать эту тему на телеэфирах.

"Я так и поступил. Но не получил до сих пор никакого ответа. Игорь Кононенко в нашей стране просто какая-то неприкосновенная персона. История с Айварасом, которого я уважаю, стала последней каплей", - подчеркнул Фирсов.

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