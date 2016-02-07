Абромавичус заявил, что не уедет из Украины

По словам Абромавичуса, в своей родной стране – Литве – он не живет с 17 лет, и последние 7 лет живет именно в Украине, которую не собирается покидать. Об этом он заявил в эфире ТСН.Тиждень.

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"Я не приехал откуда-то, когда мне предложили эту должность (министра). Я живу здесь уже семь лет, мои дети родились здесь, моя жена здесь родилась. Здесь есть комфортные условия для жизни", - сказал Абромавичус.

Кроме того, он рассказал о том, что министры-технократы в Кабмине создают список требований к Раде: "На данном этапе создается список требований к парламенту, Администрации президента и правительства, исходя из которого можно будет видеть, есть серьезное желание двигаться вперед. Список состоит из того, что нужно технократам, чтобы спокойно работать на благо страны в правительстве. Я считаю, что там еще много нужно доделать, и имплементация остается под вопросом".

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по заявлению Абромавичуса.

Абромавичус был назначен на должность министра экономразвития и торговли в декабре 2014 года. До этого назначения он имел 18-летний опыт работы в инвестиционных компаниях со штаб-квартирами в Стокгольме и других европейских столицах.

Послы 9 стран выразили свое разочарование заявлением Абромавичуса об отставке с должности главы Минэкономразвития Украины.