В Меджлисе считают, что за взрывом в Херсоне стоят противники единства Украины

Глава Херсонского меджлиса Ибрагим Сулейманов считает, что ответственность за взрыв в офисе меджлиса Херсонской области несут силы, разжигающие межнациональную рознь в регионе, сообщает Крым.Реалии.

"Однозначно, это дело рук людей, которые считают своими врагами сторонников единства и территориальной целостности нашей страны, которые не желают освобождения Крыма от оккупантов и возвращения его в состав Украины", – сказал Ибрагим Сулейманов в комментарии .

Он также отметил, что недавно в городском меджлисе прошло собрание представителей национально-культурных общин Херсона, на котором было принято обращение к органам власти и силовым структурам с требованием более жестко реагировать на проявления шовинизма и попытки поссорить представителей разных народностей, населяющих Херсонскую область.

В ночь на воскресенье 7 февраля в 2:45 в Главное управление полиции Херсонской области поступило сообщение о том, офисе меджлиса сработало взрывное устройство. Взрывом была выбита дверь в подвальное помещение. Пострадавших нет. Глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что, вероятно, бросили гранату.

В полиции Херсонской области сообщили, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство Главного управления и херсонского отдела полиции, а также эксперты взрывотехнической службы.

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В сентябре 2015 года от подброшенного взрывного устройства в Херсоне пострадал офис представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.