В здание херсонского Меджлиса бросили гранату - Чубаров

Об этом сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"В ночь с 6 на 7 февраля 2016 года около 2 часов 50 минут в здание Представительства Меджлиса в Херсонской области, расположенное на ул. Илюши Кулика в г. Херсоне, было брошено взрывное устройство, предположительно граната", - сообщает он.

Глава Меджлиса отмечает, что взрывом снесена дверь в подвальное помещение, жертв и иных разрушений нет.

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"На месте происшествия сейчас находится член Меджлиса крымскотатарского народа, представитель Меджлиса в Херсонской области Абмеджит Сулейманов, работают сотрудники правоохранительных органов Украины", - пишет Чубаров.

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Подчеркивается, что руководство Меджлиса крымскотатарского народа оценивает случившееся как преднамеренную провокацию со стороны пророссийских сил, направленную на дестабилизацию ситуации на юге Украины, в частности в Херсонской области и ожидает оперативного раскрытия правоохранительными органами Украины обстоятельств, заказчиков и исполнителей совершенного преступления.