Кандидатура постоянного представителя Украины при Совете Европы уже согласована - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по иностранным делам.

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“Кандидатура согласована, документы отправлены. Это одна из личностей, которая всегда очень активно работала с членами комитета, это человек с соответствующим опытом работы в международных организациях”, - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, ранее постоянным представителем Украины при Совете Европы был Николай Точицкий, которого президент Петр Порошенко 4 февраля назначил на должность представителя Украины в Европейском Союзе.