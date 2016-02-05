Кандидатура постоянного представителя Украины при Совете Европы уже согласована - Климкин
15:03, 05 февраля 2016Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что кандидатура постоянного представителя Украины при Совете Европы уже согласована.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по иностранным делам.
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“Кандидатура согласована, документы отправлены. Это одна из личностей, которая всегда очень активно работала с членами комитета, это человек с соответствующим опытом работы в международных организациях”, - сказал Климкин.
Как сообщал УНИАН, ранее постоянным представителем Украины при Совете Европы был Николай Точицкий, которого президент Петр Порошенко 4 февраля назначил на должность представителя Украины в Европейском Союзе.
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