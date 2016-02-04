Порошенко назначил нового представителя Украины при ЕС

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым назначил Николая Точицкого на должность представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии по совместительству.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ он подписал 4 февраля. Другим указом Порошенко назначил Точицкого послом Украины в Бельгии. До этого Точицкий работал постоянным представителем Украины при Совете Европы. Президент соответствующим указом уволил его с этой должности.

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