Порошенко назначил нового представителя Украины при ЕС
18:44, 04 февраля 2016Политика
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Президент Петр Порошенко подписал указ, которым назначил Николая Точицкого на должность представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии по совместительству.
Точицкого назначили представителем Украины при ЕС/ Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ он подписал 4 февраля.
Другим указом Порошенко назначил Точицкого послом Украины в Бельгии.
До этого Точицкий работал постоянным представителем Украины при Совете Европы.
Президент соответствующим указом уволил его с этой должности.
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