Российский телепродукт не соответствует европейским стандартам - Сюмар

Об этом во время круглого стола в УНИАН на тему: «Будущее российского продукта на украинском телерынке» заявила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"Украина сегодня не имеет права допускать присутствия, а тем более тотального доминирования, российского информпродукта в собственном информпространстве. Украина строит свое культурное и информационное пространство в соответствии с европейским. Но российские ценности и информпродукт не соответствуют европейским ценностям, поэтому квотирование телевизионного продукта должно быть защитой от информационной атаки со стороны России, для которой информационная сфера это сфера манипуляций, а не свободы слова, плюрализма, конкуренции мнений ", - заявила Сюмар.

Также она отметила, что законопроект №2766, который вводит квотирование собственно украинского телепродукта, общего и европейского, должен быть одобрен в целом, поскольку он делает невозможным проникновение на украинское телепространство российского продукта под видом европейского. Дискуссия, по ее словам, возможна лишь в пропорции, соотношении между видами продукта - совместный, украинский, европейский.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно определения передач европейского производства)» (№2766).

Тогда председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, Сюмар отметила, что на сегодня "под европейскими программами в украинском законодательстве предусматриваются программы европейского производства и российского производства".

"В этом законе мы предлагаем очень простую норму - чтобы считались европейскими украинские программы, программы действительно производства тех стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию по трансграничному вещанию", - сказала Сюмар. Она подчеркнула, что Россия эту конвенцию не ратифицировала, так как "не хочет брать на себя обязательства, которые берут на себя европейские вещатели, и воплощать их в жизнь". По словам Сюмар, "мы исключаем Россию из перечня фактически европейских вещателей в этом случае".

28 января в комментарии УНИАН Сюмар отметила, что некоторым медиа-группам “очень удобно” вписать российский продукт в квоты европейского.

“У нас сейчас существует ситуация, при которой российский продукт считается европейским, потому что якобы географически Россия, часть, попадает в Европу», - сказала депутат и добавила: “Мы говорим о том, что российский медиа-продукт не может считаться европейским, потому что это абсурд, потому что это пропаганда”.

Депутат еще раз напомнила, что Россия не взяла на себя обязательства соблюдать европейских стандарты в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном вещании.

“Мы не можем, как страна, которая страдает от агрессии России, сегодня признавать этот продукт европейским и отдавать ему огромную квоту в украинских медиа”, - подчеркнула парламентарий.