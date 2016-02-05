В ВР началась встреча лидеров фракций коалиции с Яценюком

Об этом УНИАН сообщил депутат из фракции “Народный фронт”.

В ходе встречи предполагается обсуждение вопросов о возможном переформатировании правительства и об изменениях в коалиционном соглашении, сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня председатель Верховной Рады Владимир Гройсман анонсировал встречу руководителей фракций коалиции с премьер-министром.

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По его словам, необходим “откровенный разговор” о том, что было сделано, какие были достижения и недостатки. Кроме того, Гройсман отметил, что нужно сформировать план действий для выхода из ситуации, в которой сегодня находится страна.

“Я думаю, что мы способны это сделать. Сегодня у нас состоится разговор с участием премьер-министра в рамках руководителей фракций коалиции. Я думаю, что совершенно справедливо, когда правительство было сформировано именно в этом парламенте и именно этот парламент найдет выход из этой ситуации”, - сказал Гройсман.