Гройсман соберет вечером совет коалиции, в "Самопомочи" хотят обсудить на нем формирование нового Кабмина
15:02, 04 февраля 2016Политика
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Сегодня на заседании совета коалиции необходимо обсудить вопрос о формировании нового правительства.
Гройсман соберет совет коалиции / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.
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По его словам, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман соберет у себя вечером совет коалиции.
Березюк считает целесообразным обсудить там вопросы "роспуска правительства, выборов премьера и формирования нового Кабинета министров".
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