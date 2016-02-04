Гройсман соберет вечером совет коалиции, в "Самопомочи" хотят обсудить на нем формирование нового Кабмина

15:02, 04 февраля 2016
Политика
722 0

Сегодня на заседании совета коалиции необходимо обсудить вопрос о формировании нового правительства.

фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Читайте такжеКабмин провел закрытое заседание, прерванное вчера - вице-премьер Зубко

По его словам, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман соберет у себя вечером совет коалиции.

Березюк считает целесообразным обсудить там вопросы "роспуска правительства, выборов премьера и формирования нового Кабинета министров".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter