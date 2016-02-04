Гройсман соберет вечером совет коалиции, в "Самопомочи" хотят обсудить на нем формирование нового Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

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По его словам, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман соберет у себя вечером совет коалиции.

Березюк считает целесообразным обсудить там вопросы "роспуска правительства, выборов премьера и формирования нового Кабинета министров".