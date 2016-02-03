Заявление Абромавичуса вскрыло системные проблемы переформатирования Кабмина - эксперт

Об этом заявил директор экспертно-аналитического центра "Институт социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

"Через полмесяца исполняется два года с победы Революции достоинства, а порядок назначения "смотрящих" в ресурсные отрасли, в частности, министерства, сохранился. То есть, система, за которую критиковали режим Януковича, благополучно пережила крах его режима и действует в настоящее время", - сказал эксперт.

Он напомнил, что после Майдана звучали обещания выстроить эффективную прозрачную систему управления государством.

"На самом деле, как следует из заявления Абромавичуса, этого не произошло", - отметил Миселюк.

Еще одна не менее важная проблема, которую выявило заявление главы МЭРТ, политолог назвал то, что представители центров влияния, одним из которых является президентская фракция в парламенте, диктуют государственным менеджерам, как работать, и не дают им действовать эффективно.

"Нынешний скандал говорит о том, что переформатирование правительства, которое уже началось – фракция БПП уже предложила своих кандидатов на должности в Кабинете – будет сопровождаться достаточно серьезными скандалами", - подчеркнул директор экспертно-аналитического центра.

По его словам, получается, что из правительства уже сейчас, не дожидаясь подписания каких-либо соглашений, выдавливаются действующие министры.

"Тот же Кононенко еще в прошлом году заявлял, что для министров сначала должен быть прописан функционал, и потом уже под него подобраны кандидаты. А получается, что не дожидаясь принципа основополагающих действий министров и руководителей крупных государственных предприятий, Кононенко фактически уже пытается назначить на такие должности своих людей. Поэтому очевидно, что у процесса переформатирования Кабмина есть системные сложности", - резюмировал Андрей Миселюк.