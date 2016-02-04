Кабмин провел закрытое заседание, прерванное вчера - вице-премьер Зубко

Об этом сообщил в ходе брифинга в Киеве вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Прошло заседание Кабмина. Сегодня было продолжение вчерашнего заседания. Рассматривали срочные вопросы, в том числе, по программе «теплых» кредитов и вопросы энергоэффективности, - сказал вице-премьер. - Были выделены 500 млн грн госсубвенции из стабилизационного фонда на поддержку учреждений профессионально-технического образования. Были также внесены изменения в постановления, разрешающие покупку оборудования объединенным общинам. По другим вопросам организационного характера очень скоро будет дополнительная информация".

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При этом Зубко не ответил, присутствовали ли на заседания министр финансов Наталья Яресько и министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус, объявивший накануне о своей отставке. Кроме того, Зубко не уточнил, принимались ли на заседании правительства решения об отставках заместителей Абромавичуса, также сообщивших об уходе с занимаемых должностей вслед за министром.

"Я могу сказать, что правительство едино. Мы считаем, что нужно двигаться вперед, продолжать реформы и не останавливаться", - отметил Зубко.