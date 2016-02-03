Абромавичус рассказал о ситуации с попытками назначения его замов

Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время".

"Вообще смешная ситуация. У меня сейчас есть одна вакансия. Вакансия заместителя. В понедельник с пакетом документов пришел товарищ. Я сказал ему, что так быстро не принимаю решения - давайте посмотрим, что будет с правительством. А он говорит: "Нет, нет, все согласовано наверху, я из команды Кононенко, готов приступать к должности". Я ему отвечаю: "Я вас хорошо не знаю". А он: "Так вот документы, больше и узнаете", - описал возникшую ситуацию министр.

При этом Абромавичус не стал называть фамилию этого человека, отметив, что "это не имеет большого значения".

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"Или приходит человек 1960 года рождения, в два раза чуть ли не старше, чем у меня средний возраст заместителей. В резюме – ни одной работы на руководящей должности, несмотря на возраст, только "консультант" и "советник". Человек сам в интервью, которое проводили мои HR-специалисты, признает, что даже не хочет работать, но говорит "мне сказали", - рассказал глава Минэкономики.

По его словам, чтобы принять решение и назначить замов, он просмотрел резюме 200 людей, с 50-60 из ними провел встречи.

"Но ненормально, когда тебе говорят, что у тебя нет другого выхода и ты только этого человека должен брать. В итоге я сказал: освободите меня от всего этого дела, я не хочу быть частью всего этого", - сказал Абромавичус.

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Напомним, ранее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко рассказал, что поводом для отставки Абромавичуса стало, в частности, навязывание ему в заместители Сергея Пинькаса, донедавна занимавшего должность первого заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". По словам Лещенко, лоббирование этого вопроса шло со стороны секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Кроме того, сообщалось, что в заместители министра метил и исполнительный директор и и.о. заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник, которого лоббировал первый замглавы фракции БПП в Раде Игорь Кононенко. Сам Пасишник признал, что предлагал Абромавичусу свою кандидатуру, однако получил с его стороны отказ, поскольку "эта должность исключительно под оборонный комплекс".