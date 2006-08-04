Решение ВР о запрете пересматривать политреформу нарушает Конституцию

Решение Верховной Рады Украины о запрете Конституционному Суду пересматривать политреформу – антиконституционное. Так прокомментировал журналистам действия парламента руководитель Международного комитета борьбы с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией Александр БОРТНИК.

В переданном УНИАН комментарии юрист отмечает, что „это решение противоречит 6-й статье Конституции Украины. Основной Закон четко говорит, цитирую: "Государственная власть в Украине осуществляется на принципах ее деления на законодательную, исполнительную и судебную и органы законодательной исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией границах и в соответствии с законами Украины".

"То есть Верховная Рада как законодательная ветвь власти не может вмешиваться в епархию судебной ветви власти, к которой принадлежит Конституционный суд, - подчеркивает А.БОРТНИК, - потому что это нарушает баланс распределения ветвей власти".

"Это мировая практика, - говорит юрист. - И любой студент-первокурсник юрфака понимает эти аксиомные, прописные истины".

На уточняющий вопрос журналистов, почему парламент принял такое решение, если его противозаконность очевидна, А.БОРТНИК ответил, что "парламент в последнее время привык брать на себя функции других ветвей власти, в том числе и Конституционного Суда, и в который раз принял эмоциональное решение по политическим мотивам, пытаясь ослабить Президента".

„Если кто-то захочет обжаловать это решение и дело дойдет до суда, то у Верховной Рады просто нет шансов”, - заверил журналистов А.БОРТНИК.

Общественная организация „Международный комитет борьбы с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией” основан в 2004 году. Председателем правления организации является юрист А.БОРТНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа, парламент принял Закон “О внесении изменения в раздел IV Заключительных и переходных положений Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”.

За этот закон проголосовало 274 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Автор закона - лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО отметил, что этим законом отменяется право КС проводить ревизию внесенных изменений в Конституцию Украины. По его словам, речь идет об изменениях в Конституцию, внесенных в декабре 2004 года. В частности, согласно документу, Верховная Рада Украины подпункт 1 пункта 3 раздела IV «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» после слов «законы Украины» дополнила словами «кроме законов Украины о внесении изменений в Конституцию Украины, которые вступили в силу».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот закон.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.