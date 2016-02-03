Абромавичус: Был саботаж по назначению людей на руководящие должности в госкомпаниях - давление сумасшедшее

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

"Мы продолжали делать реформу госкомпаний, при этом понимая, что государство плохой собственник и только приватизация спасет от всего этого дерибана и политической коррупции. Появился хороший закон о финансировании политических партий из бюджета. Это сразу минимизирует надобность вытягивать из госкомпаний колоссальные денежные ресурсы, в том числе чиновниками ГФС, чтобы потом играться деньгами на выборах. Мы придумали обязательный аудит, публиковать финансовую отчетность – этого же ничего не было. Создали номинационный комитет (для отбора руководителей госкомпаний - УНИАН). Но это не работало. Был саботаж по назначению людей на руководящие должности в госкомпаниях", - рассказал он.

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По словам Абромавичуса, саботаж и политическое давление начиналось в линейных министерствах.

"Мы убрали возможность инициирования конкурса линейным министерством по топ-60 компаниям и забрали эту функцию под министерство экономики. И, конечно же, привлекательность должности министра экономики сразу же выросла. Туда еще НАК "Нафтогаз" добавили в управление. Это же не так, что НАК "Нафтогаз" решили из Министерства топлива и энергетики передать кому попало. Впереди реформы в НАК "Нафтогаз" идет EБРР, который дал большущий кредит. Поэтому EБРР, который знает кто здесь и чем занимается, сказал (передать НАК "Нафтогаз" в управление) только в Министерство экономики. После чего привлекательность и важность должности министра экономики выросла до поднебесья", - рассказал Абромавичус.

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"Это вылилось в начале этого года в желание порулить этими потоками. Давление сумасшедшее. Я решил в этом не участвовать", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра, 4 февраля. Министр подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стал конфликт с заместителем главы фракции «Блока Петра Порошенко» Игорем Кононенко.