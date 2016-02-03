Торговый представитель Украины Наталья Микольская подала в отставку вслед за Абромавичусом
Заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Микольская приняла решение подать в отставку вслед за министром Айварасом Абромавичусом.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
«Сегодня я приняла очень сложное и важное решение вместе с министром уйти с должности торгового представителя Украины, - написала Микольская. - Мы пришли менять эту страну. Нам многое удалось, но еще больше впереди. Моей основной задачей было стать адвокатом бизнеса - украинских экспортеров. И мы выполняли ее вместе, всей командой Министерства. Министр - один из лучших менеджеров, с которым я работала, и человек с высокими моральными ценностями».
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Микольская поблагодарила представителей бизнеса, который «поверил» в команду, и всех сотрудников. «Я должна и завершу все приоритетные проекты. Эта ситуация не помешает нашему противодействию агрессии Российской Федерации. Мы победим!», - написала Микольская.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра, 4 февраля. Министр подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стал конфликт с заместителем главы фракции «Блока Петра Порошенко» Игорем Кононенко.
Наталья Микольская была назначена на должность торгового представителя Украины весной 2015 года.