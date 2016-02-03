Антикоррупционный комитет хочет отдельно заслушать Абромавичуса по ситуации с Кононенко
Комитет по противодействию коррупции решил пригласить на свое заседание министра экономики Айвараса Абромавичуса.
Об этом на заседании комитета заявил его председатель Егор Соболев, пишет Украинская правда.
"После заявлений, которые он сегодня озвучил, они должны быть изучены", – заявил Соболев.
Он добавил, что намерен лично позвонить Абромавичусу и согласовать дату этой встречи.
Читайте также"Сигнал, который не вдохновляет": В МИД Литвы прокомментировали отставку Абромавичуса
Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Кононенко по заявлению Абромавичуса.
Напомним, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.
Министр подчеркнул, что ключевой причиной его увольнения стал конфликт с заместителем главы фракции "БПП" Игорем Кононенко, который "в последнее время сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды".
"Ни я, ни моя команда не готовы служить прикрытием для обновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес-игроков... У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами", - сказал Абромавичус.