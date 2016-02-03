"Люди, направленные на изменение системы, покидают посты": В ЕС обеспокоены отставкой Абромавичуса

Глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявляет об обеспокоенности Европейского Союза решением министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томбинский сказал, отвечая на вопросы журналистов.

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“Мы очень обеспокоены тем, что люди, которые были направлены на изменение системы, чтобы проводить реформы и дойти в этом процессе до точки невозврата, что они покидают свои посты”, - подчеркнул Томбинский.

При этом он напомнил о заявлении об отставке министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Томбинский отметил, что он не знает всех деталей решения Абромавичуса, поэтому ему сейчас трудно дать обоснованный комментарий.

“Наше первое обращение и просьба ко всем украинским лидерам - это сохранить путь реформ. Необходимо, чтобы Украина шла по пути модернизации, отошла от старых практик, олигархического монопольного влияния на политику”, - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.

Министр подчеркнул, что ключевой причиной его увольнения стал конфликт с заместителем председателя фракции «БПП» Игорем Кононенко.

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«У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль за государственными деньгами. Я не хочу ездить в Давос, встречаться с иностранными инвесторами и партнерами, и рассказывать им о наших успехах, в то время как за моей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей, - сказал министр. - Эти отдельные люди имеют имена. И одно имя я все-таки хочу назвать. Это Игорь Кононенко. Как представитель политической силы, которая выдвинула меня на должность министра, в последнее время он сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды».