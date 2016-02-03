Геращенко: Немецкая делегация не советовала увольнять Шокина, говорили о минских соглашениях и реформах

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

"Ключевой темой встречи президента Порошенко с делегацией Бундестага было ...нет, отнюдь не прокурор: а минские соглашения, их невыполнение РФ и боевиками. Ситуация с миссией ОБСЕ, которой боевики не дают доступ на оккупированные территории", - написала Геращенко.

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По ее словам, немцев чрезвычайно беспокоит ситуация с безопасностью и нормальная работа миссии, ведь сейчас Германия председательствует в ОБСЕ.

"Конечно, говорили и о реформах, и о борьбе с коррупцией и о реформе прокуратуры и судебной системы, о проголосованных в первом чтении изменениях к Конституции. Но точно не о кадровой политике. Не о персоналиях, а об изменении системы и необходимости старта работы независимых антикоррупционных структур. Более того, немецкие политики очень удивились заголовкам в некоторых СМИ, что, мол, они планируют говорить что-то там про кадровую политику суверенного государства. И назвали такие статьи и трактовки весьма некорректными. Мне лично также кажется, что если мы говорим о внедрении европейских принципов, то вряд ли наши внутренние политические интриги стоит вплетать в диалог с нашими зарубежными партнерами, а тем более передавать кадровые "приветы" через СМИ. Выглядит это непрезентабельно", - отмечает Геращенко.

Как сообщал УНИАН, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Норберт Шпинрат советует украинским чиновникам обратить внимание на общественное мнение относительно должности генерального прокурора Украины.