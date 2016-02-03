Суд продолжил рассмотрение апелляции на арест Геннадия Корбана (прямая трансляция)

Во время предыдущего заседания, 2 февраля, в рассмотрении был объявлен перерыв в связи с необходимостью отдыха. Дело слушает коллегия судей в составе Дениса Масенка, Виктора Глиняного и Валерия Лашевича.

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Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении в качестве свидетелей врачей Института имени Амосова и кардиолога, который осматривал лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана в Днепровском райсуде Киева.