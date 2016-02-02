Суд разрешил привлечь в качестве свидетелей врачей Института Амосова и кардиолога, который осматривал Корбана (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Апелляционного суда Киева удовлетворила ходатайство прокуратуры о привлечении киевских врачей, хотя против этого выступили как защитники Корбана, так и сам подозреваемый.

Как написала в Facebook руководитель пресс-службы «УКРОПа» Евгения Кравчук, председательствующий на заседании суда по рассмотрению жалобы на арест Корбана судья Денис Масенко предложил Корбану ознакомиться с текстом ходатайства прокуратуры о вызове в зал суда в качестве свидетелей ряда врачей Института имени Амосова. При этом Корбан попросил красную ручку, подчеркнув, что «прокурор Голинченко пишет с грамматическими ошибками!».

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Корбан возразил против удовлетворения этого ходатайства, посчитав, что врачи, которых хочет вызвать прокуратура, «находятся на крючке у власти, и против них в прошлом могли быть возбуждены уголовные дела». Корбан также отметил, что это ходатайство прокуратуры было подано с целью затягивания дела.

Адвокаты также возразили против удовлетворения ходатайства прокуратуры.

«Сегодня у нас происходит очередная попытка заменить фактически назначенное следственное действие судебно-медицинской экспертизой», – заявила адвокат Оксана Томчук. По ее словам, защита неоднократно настаивала на завершении судебно-медицинской экспертизы, которая была назначена ранее, однако именно сторона обвинения затягивает проведение соответствующего следственного действия. Как подчеркнула адвокат, только экспертиза может определить, действительно ли имели место те обстоятельства, которые учел судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус при принятии решения об аресте Корбана.

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В свою очередь, адвокат Александр Лысак отметил, что прокуратура добивается отсрочки рассмотрения, ссылаясь на необходимость вызвать свидетелей, чтобы получить заключение судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Корбана, без которого законность всех действий Днепровского райсуда и Апелляционного суда Киева находятся под сомнением.

Как заявил адвокат Алексей Шевчук, ходатайство прокуратуры не оформлено надлежащим образом: среди прочего, в нем не указан номер производства, по которому оно подается.

Однако суд удовлетворил ходатайство и вызвал в качестве свидетелей заместителей главного врача Института имени Амосова Александра Берегового и Константина Руденко, а также врача Ирину Швец.

Как сообщила в Facebook Кравчук, защита заявила ходатайство о вызове в качестве свидетелей врачей Центра экстренной помощи и медицины катастроф города Киева Билошапко и Сидорчука, которые оказывали помощь Корбану в Днепровском райсуде столицы, и врачей центра «Клиника семейной медицины» Лесничук и Кихтенко, которые проводили обследование Корбана в Днепропетровске.

После этого суд объявил перерыв на час.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.