В ЕС надеются на "скорейшее принятие" поправок к Конституции в части укрепления судебной системы

Так прокомментировали голосование в Верховной Раде голосования по конституционной поправке, касающиеся судебной системы, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Это является важным шагом на пути укрепления судебной власти, повышением ее эффективности, обеспечения ее независимости и беспристрастности, и борьбе с коррупцией. ЕС рассчитывает на скорейшее принятие этих поправок в окончательном чтении", - говорится в сообщении Европейской Комиссии.

В ЕК отметили, что был включен в расчет "процесс, который был начат в 2015 году Конституционной комиссией и соответствующими рабочими группами".

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"Были проведены консультации с гражданским обществом и экспертами. Мы принимаем к сведению, что украинская власть добивалась мнения Венецианской комиссии и приняла во внимание большую часть ее рекомендаций. Реформирование судебной системы в соответствии с европейскими стандартами - это давнее обязательство, которое будет способствовать укреплению верховенства права, и которое является ключевым условием успешности проводимых политических и экономических реформ в Украине. Это имеет принципиальное значение для украинского народа", - подчеркнули в ЕК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада предварительно одобрила законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" (регистрационный №3524).

Как известно, 1 февраля Конституционный Суд дал положительное заключение относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции данного законопроекта.