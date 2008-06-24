Тимошенко отпразднует День Конституции в Москве в компании Путина

Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретятся 28 июня 2008 года в Москве.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба российского правительства.

В. Путин и Ю. Тимошенко проведут встречу в качестве сопредседателей комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, пишет Обкомсо ссылкой на Лигу.

28 июня отмечается День Конституции Украины.