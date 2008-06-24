Тимошенко отпразднует День Конституции в Москве в компании Путина
15:38, 24 июня 2008Политика
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Данные пресс-службы правительства РФ
Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретятся 28 июня 2008 года в Москве.
Об этом сообщила сегодня пресс-служба российского правительства.
В. Путин и Ю. Тимошенко проведут встречу в качестве сопредседателей комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, пишет Обкомсо ссылкой на Лигу.
28 июня отмечается День Конституции Украины.
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