Кабмин отчитался о ликвидации 139 коммунистических памятников

Об этом говорится в тексте поданного Кабинетом министров в Верховную Раду отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2015 году, одобренного распоряжением от 1 февраля 2016 года № 57-р.

"Снят статус памятников с 40 памятников Ленину, демонтированы 139 памятников деятелям коммунистического тоталитарного режима (приказ Минкультуры от 26.11.2015 г. № 977)", - говорится в документе.

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Также в отчете отмечается, что заложены новые подходы к празднованию исторических событий и чествованию борцов с нацизмом.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".