После встречи с Яценюком Тимошенко летит на Львовщину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО изучила ситуацию с ураганом во Львовской области и считает последствия природной стихии для региона трагическими. Премьер-министр выразила соболезнования родным и близким погибших.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы правительства Марина СОРОКА.

М. СОРОКА также прибавила, что Ю. ТИМОШЕНКО после встречи с главой Верховного Совета Арсением ЯЦЕНЮКОМ и лидерами парламентских фракций коалиции планирует вылететь во Львовскую область.

По словам премьер-министра, правительство намерено выделить финансовые ресурсы, которые помогут преодолеть последствия урагана на Львовщине.