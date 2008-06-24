После встречи с Яценюком Тимошенко летит на Львовщину
08:51, 24 июня 2008Политика
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Премьер выразила соболезнования
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО изучила ситуацию с ураганом во Львовской области и считает последствия природной стихии для региона трагическими. Премьер-министр выразила соболезнования родным и близким погибших.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы правительства Марина СОРОКА.
М. СОРОКА также прибавила, что Ю. ТИМОШЕНКО после встречи с главой Верховного Совета Арсением ЯЦЕНЮКОМ и лидерами парламентских фракций коалиции планирует вылететь во Львовскую область.
По словам премьер-министра, правительство намерено выделить финансовые ресурсы, которые помогут преодолеть последствия урагана на Львовщине.
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