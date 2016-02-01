Секретарь Совбеза РФ жалуется на то, что НАТО не "считается" с российскими интересами

Об этом он сказал в интервью «Ассошиэйтед Пресс», опубликованном на сайте Совета безопасности РФ.

"О каком доверии может идти речь? Вы сами видите, что НАТО обещает, но никаких обещаний в отношении нашей страны не выполняет, не считается с нашими национальными интересами. Сворачивание же сотрудничества между Россией и НАТО по инициативе Брюсселя создает еще больший потенциал недоверия и роста напряженности", - сказал Патрушев.

При этом он подчеркнул, что РФ не намерена втягиваться «в упорно навязываемую нам бессмысленную конфронтацию».

«Российская Федерация по-прежнему готова к развитию отношений с НАТО, но только при условии учета законных интересов России и уважения альянсом норм международного права», - сказал Патрушев.

Читайте такжеСтолтенберг призвал Россию уважать воздушное пространство НАТО

Он отметил, что в годы существования СССР и Варшавского договора в состав НАТО входило 12 стран.

«Нас убеждали, что Североатлантический альянс расширяться не будет, но в итоге - сегодня НАТО объединяет уже 28 государств. Когда НАТО принимало в свой альянс страны Восточной Европы, нам говорили о том, что на территориях этих государств не будут размещаться военные базы и наступательное вооружение. На практике всё происходит с точностью до наоборот. Мы видим демонстративное повышение военной активности НАТО, замену тактического ядерного оружия США в Европе новыми образцами, слышим враждебные заявления натовских генералов в отношении нашей страны», - сказал секретарь Совбеза РФ.

По мнению Патрушева, всё это происходит вразрез с обязательствами блока в соответствии с Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора 1997 года, который остается официальной основой отношений России и НАТО.

Как сообщал УНИАН, после российского вторжения в Украину цивилизованные страны исключили Россию из «Большой восьмерки». Также была приостановлена работа Совета Россия-НАТО.

Лондонский суд признал вероятную причастность президента РФ Владимира Путина к убийству бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В докладе суда говорится о вероятном одобрении убийства Литвиненко секретарем Совбеза РФ Патрушевым и Путиным.