Финляндия приступила к оценке перспектив вступления в НАТО

Об этом сообщили в Министерство иностранных дел Финляндии, передает Yle.

Отмечается, что для формулирования этой оценки назначены четыре специалиста. Так, Финляндию представляет глава внешнеполитического института Тейя Тииликайнен и бывший посол в России и Германии Рене Нюберг. Также в работе будут участвовать бывший посол Швеции в Тель-Авиве, Хельсинки и Лондоне Матс Бергквист и председатель Международного института стратегических исследований и Женевского центра политики безопасности Франсуа Эйсбур из Франции.

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Предполагается, что оценка перспектив возможного вступления Финляндии в НАТО будет готова уже весной.

Ранее УНИАН сообщал, что общественная поддержка вступления нейтральной последними десятилетиями Финляндии в НАТО еще достаточно низкая: 27% высказались за вступление, 57% против.