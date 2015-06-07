Саммит "Большой семерки" подтвердит политику санкций против России - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что саммит «Большой семерки» (G7) подтвердит политику санкций против России и не пригласит ее вернуться в формат «Большой восьмерки», пока российская власть не прекратит агрессивную политику.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Туск заявил на пресс-конференции перед саммитом лидеров стран «Большой семерки», который открывается сегодня в замке Элмау в ФРГ.

«Мы все хотели бы видеть Россию на встречах «Большой семерки» или «Большой восьмерки», но наша группа (стран) - не только группа политических и экономических интересов, но, прежде всего, общность ценностей, и именно поэтому Россия сейчас не с нами сегодня и не будет приглашена до тех пор, пока не прекратит вести себя как агрессор против Украины и других стран», - сказал Туск.

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По словам президента Евросовета, участники саммита сегодня вечером будут обсуждать политику в отношении Украины и России в свете «недавних боев и убийств на востоке Украины и самого дерзкого с февраля факта нарушения Минских договоренностей».

Туск напомнил, что в марте Европейский Совет принял решение связать санкции ЕС против России с выполнением ею Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Я намерен сегодня подтвердить единство стран «Большой семерки» в вопросе санкций. Позвольте мне четко заявить: если кто-то захочет начать дискуссию по изменению режима санкций, то эта дискуссия будет только по ужесточению санкций. ЕС, как и «Большая семерка», продолжает поддерживать украинскую территориальную целостность, суверенитет и независимость», - подчеркнул Туск.