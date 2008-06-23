Костенко назвал три причины политического кризиса в Украине

Лидер Украинской народной партии, народный депутат Юрий КОСТЕНКО считает, что власть и оппозиция наделены равными полномочиями, и это провоцирует нынешний кризис в парламенте.

Об этом говорится в комментарии Ю.КОСТЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой Украинской народной партии.

«Я категорически не согласен с тем, что лишь отношения между Президентом и премьером обусловили очередной кризис парламента. Кризис украинского парламента был спровоцирован тем, что практически пополам были разделены полномочия между властью и оппозицией, и этот вопрос не решался после проведения внеочередных выборов 2007 года», - сказал Ю.КОСТЕНКО, комментируя ситуацию вокруг неработоспособности Верховной Рады.

Среди главных причин, которые не позволяют разрешить парламентский кризис, он назвал три. Во-первых, «низкий уровень политической культуры, развития украинской демократии, отсутствие демократических традиций обусловливает стремление оппозиции обрести в стенах парламента властные полномочия». «Сегодня в Верховной Раде повторяется трагикомедия 2006 года, когда сначала из-за политического предательства Соцпартии произошло переформатирование демократической коалиции, а затем в стенах парламента пытались сформировать конституционное большинство, которое бы могло ликвидировать или нивелировать президентские полномочия», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Второй причиной, которая влияет на развитие событий в парламенте, он назвал «приближение президентских выборов 2010 года, под которые разрабатываются сценарии, в том числе и за пределами Украины». Примером этого, подчеркнул политик, является выход двух депутатов из демкоалиции. «В частности, Юрий БУТ долгое время работал в различных структурах РФ и вдруг за два года до выборов появился в Украине. Это является свидетельством того, как осуществляются влияния другими странами через таких депутатов», – считает лидер УНП.

Третью причину парламентского кризиса Ю.КОСТЕНКО связывает с «приоритетом бизнес-интересов в мегаблоках, которые представлены в парламенте».

«При всех сценариях, которые пытаются реализовать в ВР, на последнем месте интересы государства, интересы украинского народа, который создал это государство», – подчеркнул он.

«Ни одна из этих причин не касается противостояния между Президентом и премьером», - отмечает депутат. «Пока Украина не перейдет к демократическому соревнованию идеологий, идей, которые работают на общественный интерес, и в парламенте не будут представлены носители этих идей – политические партии, до тех пор мы не будем видеть в парламенте согласованной работы», - убежден Ю.КОСТЕНКО.