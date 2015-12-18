Парубий: Во все времена Украину уничтожали междоусобицы

Об этом Парубий сказал в интервью 5 каналу.

"Во все времена уничтожали Украину междоусобицы. Взаимная борьба. Я, как историк, могу привести тысячелетнюю историю как проклятие, но все помнят 5-тый год. Это было совсем не так давно, когда мы все потеряли", - сказал он .

Комментируя горячие события в украинском политикуме прошлых недель, он подчеркнул: "Если общество будет видеть, что происходит противостояние на высшем уровне, все чиновники – от Киева и до районных городов будут еще с большим рвением раздувать это противостояние".

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Также Андрей Парубий считает, что альтернативы нынешней парламентской коалиции нет.

"Сам факт заявления Президента, премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады о единстве и о желании совместно проводить реформы – это один из механизмов прекратить эту турбулентность. Она не имеет перспективы. И нет другого формата коалиции в украинском парламенте", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Владимир Гройсман в своем совместном заявлении призывают унять политические страсти в Украине и поставить превыше всего интересы Украины. «Нужно поставить превыше всего интересы Украины, унять политические страсти и показать политическую культуру, достойную европейской страны», - говорится в заявлении.