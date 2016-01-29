Экс-советник президента РФ рассказал, как Путин контролировал Януковича

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экономист экс-советник Путина Андрей Илларионов.

Он отметил, что контроль над администрацией Януковича был важнее, чем контроль над одной или несколькими областями Украины. При этом Илларионов уточнил, что имеется в виду тот контроль над администрацией Януковича, который осуществлялся Кремлем в течение четырех лет, предшествовавших Революции Достоинства.

"Это было время очень благоприятных условий для Кремля, которые и были максимально использованы. В том числе, для заключения Харьковских соглашений (договоренность РФ и Украины о продолжении пребывания Черноморского флота России в Крыму в обмен на газовую скидку, заключенная в 2010 году — Ред.), для разложения силовых структур в Украине, для подкупа многих украинских политических лиц и установления контроля над украинскими СМИ", - отметил бывший советник Путина.

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Но, несмотря на идеальную ситуацию для оккупации украинских територий, рассказывает Илларионов, Кремль не пошел тогда на данный шаг. "Затем произошла революция, в ходе которой к власти пришли люди, которые, по крайней мере, на словах не хотели оставаться под влиянием Кремля", — пояснил он.

Сейчас, по мнению Илларионова, Путин все еще может использовать беглого экс-главу Украины.

"Янукович продолжает оставаться одним из козырей в колоде, которым в определенный момент может воспользоваться Кремль. Если откроется возможность, где его можно будет использовать, то это будет сделано", — уверен он.

Ранее Илларионов рассказал, что президент России Владимир Путин несколько раз собирался провести аннексию Крыма и захват Украины, но его действия именно в 2014 году не были запланированы и стали ответом на Майдан.