Ярема накажет милиционеров, которые задержали фотокоров на Певческом поле

По результатам служебной проверки, назначенной начальником столичной милиции Виталием ЯРЕМОЙ, признано неправомерным задержание фотокорреспондентов информационного издания «Фотолента» и газеты «Вечерний Киев» 21 июня на Певческом поле во время проведения фольклорного фестиваля «Країна мрій».

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ЦОС, в заключении, в частности, указывается «считать дисциплинарным проступок, который выразился в безосновательном задержании граждан и составлении протоколов». По результатам проверки, участникам патруля, который осуществлял охрану правопорядка на фестивале, было вынесено предупреждение о несоответствии должностям. Кроме того, должностным лицам Печерского райотдела милиции, в который были доставлены фотожурналисты, вынесены строгие выговоры, а исполняющий обязанности начальник райуправления обязан списать и считать составленными ошибочно протоколы на фотожурналистов о привлечении их к админответственности за неповиновение сотрудникам милиции, и провести соответствующий инструктаж с личным составом.

Как пояснили в ЦОС, 21 июня, приблизительно в 18.30, один из патрулей во главе с капитаном милиции, сотрудником уголовного розыска Печерского РУ отдыхал на скамье. В какой-то момент патрульных стал фотографировать фотокорреспондент «Фотоленты». Начальник патруля сначала жестами показал ему прекратить съемку, а затем приказал удалить снимки из фотоаппарата. Получив отрицательный ответ, капитан попытался отобрать фотокамеру. Увидев этот, ход конфликта стал фотографировать фотокорреспондент «Вечернего Киева», которого патрульные также попросили прекратить съемку. Получив отрицательный ответ и от него, вызвали автопатруль и доставили обоих фотожурналистов в Печерское райуправление.

Как отметили в ЦОС, действия сотрудников милиции расценены как препятствование деятельности журналистов.