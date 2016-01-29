В Раде объявили перерыв из-за нехватки голосов

Как передает корреспондент УНИАН, после Часа вопросов к правительству и зачитывания депутатских запросов народные депутаты должны были рассматривать в первом чтении ряд законопроектов. В то же время в сессионном зале визуально было не более 100 народных депутатов, а для принятия решения необходимо, минимум, 226 голосов.

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Первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий, который председательствовал на заседании, предложил путем голосования за «сокращенную процедуру рассмотрения» законопроекта по организации оздоровления и отдыха детей проверить количество народных депутатов в сессионном зале. За «сокращенную процедуру» проголосовало лишь 79 народных депутатов. При этом на табло высветилось, что в сессионном зале зарегистрировано 288 народных депутатов. Парубий отметил, что "потенциал невысокий" и предложил объявить перерыв до 12.20, а после этого народные депутаты перейдут к выступлениям в разделе "Разное".