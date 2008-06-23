Зюганов и Витренко на 42-м съезде Компартии Украины (фото)
00:22, 23 июня 2008Политика
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Симоненко остался лидером партии
В Киеве состоялся 42-й съезд Коммунистической партии Украины
Единогласным решением делегатов съезда Петр СИМОНЕНКО переизбран первым секретарем КПУ. Вторым секретарем КПУ вновь избрали Игоря АЛЕКСЕЕВА. Также избран президиум КПУ.
Почетным участником съезда был лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.
|Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов и народный депутат от КПУ Екатерина Самойлик
|На трибуне первый секретарь КПУ Петр Симоненко
|На трибуне лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов
|Геннадий Зюганов и Петр Симоненко
|Народный депутат от Коммунистической партии Украины Адам Мартынюк
|Лидеры Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Владимир Марченко и Наталья Витренко
Фото Александра Бурковского / УНИАН
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