Зюганов и Витренко на 42-м съезде Компартии Украины (фото)

Симоненко остался лидером партии

В Киеве состоялся 42-й съезд Коммунистической партии Украины Единогласным решением делегатов съезда Петр СИМОНЕНКО переизбран первым секретарем КПУ. Вторым секретарем КПУ вновь избрали Игоря АЛЕКСЕЕВА. Также избран президиум КПУ. Почетным участником съезда был лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Фото Александра Бурковского / УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter