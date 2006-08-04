В парламенте закончился перерыв, который был объявлен в 10.15.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ извинился перед депутатами за длительную задержку, поскольку перерыв вместо 15 минут продолжался 1 час пятнадцать минут.

По его словам, задержка связана с тем, что в Комитет по вопросам правовой политики поздно поступили представления на кандидатов на должности судей Конституционного Суда и поэтому решение комитета было принято только несколько минут назад.

А.МОРОЗ также напомнил, что в соответствии с Регламентом ВР голосование должно проходить в тайном режиме.

Председатель комитета по вопросам правовой политики Евгений КУШНАРЁВ сообщил, что комитет рассмотрел все 11 кандидатур на должности судей КС и рекомендовал парламенту рассмотреть все без возражений со стороны комитета.

Ранее сообщалось, что на 5 должностей судей Конституционного Суда от парламента претендует семь кандидатов. 6 кандидатур внесены председателем ВР Александром МОРОЗОМ: Тамара КУДЛАЙ, Филипп ПИЛИПЕНКО, Петр СТЕЦЮК, Галина БАЛЮК, Мария МАРКУШ, Иван ПЫЖИК. Одна кандидатура внесена депутатами от фракции БЮТ – Анжелика СТРИЖЕВСКАЯ.

Сегодня ВР планирует привести к присяге всех судей КС, избранных Верховной Радой, назначенных Президентом и Съездом судей.