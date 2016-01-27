ФРГ не пойдет на компромисс по Донбассу в ущерб международному праву - дипломат

Об этом он сказал во время круглого стола "Украина в приоритетах председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году", организованном Фондом Конрада Аденауэра и Украинским независимым центром политических исследований, передает корреспондент УНИАН.

Немецкий дипломат отметил, что его страна заинтересована в функционировании системы, где будет доминировать доверие и общая безопасность в Европе.

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"ОБСЕ находится в ситуации архитектуры европейской безопасности. Германия согласилась председательствовать в ОБСЕ в тот момент, когда этот кризис уже был очевиден. В то же время мы вовлечены в инициативы урегулирования конфликтов, большинство которых относятся к так называемому Минскому процессу и сосредоточены на решении конфликта на Донбассе", - сказал Биндзайль.

Немецкий дипломат отметил, что для эффективного функционирования ОБСЕ в решении текущих проблем организация требует адекватных ресурсов и финансирования.

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По его убеждению, кризис на Донбассе является вызовом общей европейской безопасности и нарушением международного права. Поэтому очень важно соблюдать международные принципы.

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"И мы не будем уступать в этом вопросе", - подчеркнул Биндзайль.

Дипломат считает, что Россия путем попытки аннексировать Крым и вторжения на Донбасс бросила вызов мирному сотрудничества и совместной безопасности.

По его словам, ФРГ продолжит предпринимать усилия, как в ОБСЕ, так и в рамках "нормандского формата", для разрешения ситуации в Украине.