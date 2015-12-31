Советник Меркель: никаких уступок Кремлю в ситуации на Донбассе из-за Сирии не будет

Об этом заявил уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией и по вопросам председательства в ОБСЕ Гернот Эрлер в интервью телерадиокомпании SWR, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

"Мы решительно настроены не делать этого и также не вести переговоры о каких-то скидка или чем-то похожем", - заявил уполномоченный.

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По его мнению, фундаментом для политического мирного процесса на Востоке Украины должны быть минские договоренности.

В то же время Гернот Эрлер подчеркнул, что конфликт в Украине является главным вызовом для немецкого председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2016 году.

Напомним, 1 января 2016 года Германия будет председательствовать в ОБСЕ. ОБСЕ была создана в разгар "холодной войны" в 1973 году как Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, ее членами являются все европейские и постсоветские страны, США, Канада и Монголия.